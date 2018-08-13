В Франции при падении планера погибло 2 человека

В результате происшествия погибло 2 гражданина Австрии

Во французком департаменте Верхние Альпы в результате крушения планера погибло 2 человека. Об это сообщает La Parisien.

Погибшими стали два гражданина австрии - подросток и мужчина в возрасте 50 лет. Они вылетели с местного аэродрома Саррес-Ла-Бати-Монцалеон. Имена погибших не сообщаются

Планер упал недалеко от деревни Рош-Русе, которая находится рядом с озером Писс.

Прокуратура города Гап начала расследование инцидента, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Канаде при крушении ретро-самолета пострадали 5 человек. Один человек находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, жизням еще троих пострадавшим ничего не угрожает.