У Франції при падінні планера загинуло 2 людини
В результаті події загинуло 2 громадянина Австрії
У французькому департаменті Верхні Альпи в результаті падіння планера загинуло 2 людини. Про це повідомляє La Parisien.
Загиблими стали два громадянина Австрії - підліток і чоловік у віці 50 років. Вони вилетіли з місцевого аеродрому Саррес-Ла-Баті-Монцалеон. Імена загиблих не повідомляються
Планер впав недалеко від села Рош-Русе, яке знаходиться поруч з озером Писс.
Прокуратура міста Гап почала розслідування інциденту, причини і обставини події встановлюються.
Нагадаємо, в Канаді при катастрофі ретро-літака постраждали 5 осіб. Одна людина перебуває в критичному стані, ще один у важкому, життям ще трьох постраждалих нічого не загрожує.