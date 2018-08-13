У Франції при падінні планера загинуло 2 людини

В результаті події загинуло 2 громадянина Австрії

У французькому департаменті Верхні Альпи в результаті падіння планера загинуло 2 людини. Про це повідомляє La Parisien.

Загиблими стали два громадянина Австрії - підліток і чоловік у віці 50 років. Вони вилетіли з місцевого аеродрому Саррес-Ла-Баті-Монцалеон. Імена загиблих не повідомляються

Планер впав недалеко від села Рош-Русе, яке знаходиться поруч з озером Писс.

Прокуратура міста Гап почала розслідування інциденту, причини і обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Канаді при катастрофі ретро-літака постраждали 5 осіб. Одна людина перебуває в критичному стані, ще один у важкому, життям ще трьох постраждалих нічого не загрожує.