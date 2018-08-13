В Канаде при крушении ретро-самолета пострадали 5 человек

Один человек в критическом состоянии, еще один в тяжелом

Во время авиашоу Abby Airshow в аэропорту Аббостфорда потерпел крушения самолет 1930 года. Об этом сообщает CTV News.

Пассажирский ретро-самолет de Havilland Dragon Rapide рухнул вскоре после окончания мероприятия.

Все пятеро пострадавших, которые находились на борту самолета, были госпитализированы. Один человек находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, жизням еще троих пострадавшим ничего не угрожает.

В аэропорту рассказали, что у борта были проблемы на аэродроме. Очевидец сообщает, что самолет раскачивался из стороны в сторону, после чего его крыло задело землю и он рухнул носом вниз задев взлетную полосу.

Напомним, в Индонезии в авиакатастрофе погибло 8 людей, один ребенок выжил. Спасателями понадобилось около двух часов, чтобы сквозь лесистую местность региона добраться до предполагаемого места падения самолета.