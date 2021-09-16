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Во Франции отстранили от работы более 3 тысяч невакцинированных медиков

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Франция, Четверг 16 сентября 2021 15:33
Во Франции отстранили от работы более 3 тысяч невакцинированных медиков Фото: министр здравоохранения Франции Оливье Веран (facebook.com/veranolivier)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что от работы отстранили более 3 тысяч медицинских работников. Поскольку они отказались вакцинироваться от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Вчера было отстранено около 3 тысяч сотрудников медицинских или медико-социальных учреждений, которые еще не прошли курс вакцинации - из 2,7 млн людей, на которых распространяется обязательство", - заявил министр.

По его словам, медикам, пожарным, работникам домов для престарелых необходимо было вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября и быть полностью привитыми к 15 октября.

"Многие из этих приостановок не закончатся увольнениями, потому что по информации, поступающей от учреждений, эти люди - в основном вспомогательный персонал - решили согласиться на прививку, увидев, что обязательство действительно действует", - добавил Веран.

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