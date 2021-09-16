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У Франції відсторонили від роботи понад 3 тисячі невакцинованих медиків

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Франція, Четвер 16 вересня 2021 15:33
У Франції відсторонили від роботи понад 3 тисячі невакцинованих медиків Фото: міністр охорони Здоров'я Франції Олів'є Веран (facebook.com/veranolivier)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони Здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що від роботи відсторонили понад 3 тисячі медичних працівників. Оскільки вони відмовилися вакцинуватися від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Вчора було відсторонено близько 3 тисяч співробітників медичних або медико-соціальних установ, які ще не пройшли курс вакцинації - з 2,7 млн людей, на яких поширюється зобов'язання", - заявив міністр.

За його словами, медикам, пожежникам, працівникам будинків для престарілих необхідно було вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня і бути повністю щепленими до 15 Жовтня.

"Багато з цих призупинень не закінчаться звільненнями, тому що за інформацією, що надходить від установ, ці люди - в основному допоміжний персонал - вирішили погодитися на щеплення, побачивши, що зобов'язання дійсно діє", - додав Веран.

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