Из Франции отправился самолет с украинцами, эвакуированными из 7 стран

Эвакуация граждан Украины, которые не смогли самостоятельно добраться домой после закрытия границ из-за карантина, продолжается. Очередной рейс отправился из Франции в понедельник, 8 июня.

Об этом в Facebook сообщает консульская служба посольства Украины во Франции.

Отмечается, что на борту самолета 165 пассажиров из семи стран. Это как граждане Украины, так и иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине. Специальный рейс из парижского аэропорта имени Шарля де Голля выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

"Этим спецрейсом возвращаются домой украинцы из Франции, Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики", - отметили в консульской службе.

Недавно, 4 июня, очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США - на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина. Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.

Отметим, что доставлять наших граждан домой помогает также Турция - они прибывают морем в порт Черноморска Одесской области. Таким образом отправили уже восемь эвакуационных рейсов.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы.