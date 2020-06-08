З Франції вирушив літак з українцями, евакуйованими з 7 країн

Евакуація громадян України, які не змогли самостійно дістатися додому після закриття кордонів через карантин, триває. Черговий рейс вирушив із Франції у понеділок, 8 червня.

Про це у Facebook повідомляє консульська служба посольства України у Франції.

Зазначається, що на борту літака 165 пасажирів з семи країн. Це як громадяни України, так і іноземці, котрі мають право на проживання в Україні. Спеціальний рейс із паризького аеропорту імені Шарля де Голля виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

"Цим спецрейсом повертаються на батьківщину українці з Франції, ДР Конго, Алжиру, Бразилії, Великої Британії, США та Мексики", - зазначили в консульській службі.

Нещодавно, 4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США - на борту літака зареєструвалися 253 громадянина. Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доставивши додому 260 українських громадян.

Зазначимо, що доправляти наших громадян додому допомагає також Туреччина - вони прибувають морем до порту Чорноморська Одеської області. Таким чином відправили вже вісім евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси.