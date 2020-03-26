Во Франции отменили крупнейшую в Европе выставку вооружений

Фото: выставка Eurosatory (twitter.com/FNSS_Savunma)

Следующая выставка Eurosatory состоится в 2022 году

Во Франции из-за пандемии коронавируса отменили крупнейшую европейскую выставку вооружений и военной техники Eurosatory 2020. Об этом сообщили организаторы выставки на официальном сайте.

По словам организаторов, они не могут создать условия, которые обеспечат безопасность для здоровья свыше 100 тысяч участников выставки. Также многие французские и иностранные участники из-за пандемии коронавируса не смогут подготовиться к выставке.

"В текущей ситуации выставка Eurosatory 2020 пройти не может. Вынуждены сообщить об отмене мероприятия, которое планировалось на 8-12 июня текущего года", - заявили организаторы.

Отмечается, что следующая выставка Eurosatory должна состояться с 13 до 17 июня 2020 года в пригороде Парижа. Выставка Eurosatory проводится каждые два года, начиная с 1967 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии из-за пандемии коронавируса отменили запланированный на июль международный авиасалон Фарнборо-2020. Пандемия коронавируса сделала невозможным создание и проведение авиасалона в запланированные сроки.

Кроме того, из-за коронавируса был отменен Каннский кинофестиваль. Организаторы заявили, что проведение кинофестиваля в мае является невозможным из-за ситуации с коронавирусом во Франции.