В Британии отменили международный авиасалон Фарнборо-2020

Иллюстративное фото (facebook com FarnboroughAirshow)

Авиасалон должен был состояться в июле 2020 года

Международный авиасалон Фарнборо-2020 в Великобритании, запланированный на июль, был отменен из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов.

По словам организаторов, беспрецедентное влияние глобальной пандемии коронавируса заставило их принять решение об отмене международного авиасалона Фарнборо-2020. Проведение выставки было запланировано на июль 2020 года.

"Это решение было принято с учетом нескольких основных факторов, связанных со вспышкой COVID-19, которые, как мы пришли к выводу, делают невозможным создание и проведение авиасалона в июле этого года", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль отменен организаторами в связи с опасностью распространения коронавируса. Организаторы заявили, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом во Франции проведение кинофестиваля в мае является невозможным.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса был отменен международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен был пройти в Роттердаме. Проведение песенного конкурса было запланировано на 12-16 мая, однако организаторы сочли его невозможным.