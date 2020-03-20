ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии отменили международный авиасалон Фарнборо-2020

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:13
В Британии отменили международный авиасалон Фарнборо-2020
Иллюстративное фото (facebook com FarnboroughAirshow)

Авиасалон должен был состояться в июле 2020 года

Международный авиасалон Фарнборо-2020 в Великобритании, запланированный на июль, был отменен из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организаторов.

По словам организаторов, беспрецедентное влияние глобальной пандемии коронавируса заставило их принять решение об отмене международного авиасалона Фарнборо-2020. Проведение выставки было запланировано на июль 2020 года.

"Это решение было принято с учетом нескольких основных факторов, связанных со вспышкой COVID-19, которые, как мы пришли к выводу, делают невозможным создание и проведение авиасалона в июле этого года", - заявили они.

Напомним, ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль отменен организаторами в связи с опасностью распространения коронавируса. Организаторы заявили, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом во Франции проведение кинофестиваля в мае является невозможным.

Также РБК-Украина писало, что из-за коронавируса был отменен международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен был пройти в Роттердаме. Проведение песенного конкурса было запланировано на 12-16 мая, однако организаторы сочли его невозможным.

Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина Бавария строго ограничила передвижение людей
Новости Украины ВеликобританияавиашоуКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь