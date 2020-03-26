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У Франції скасували найбільшу в Європі виставку озброєнь

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 22:35
У Франції скасували найбільшу в Європі виставку озброєнь
Фото: виставка Eurosatory (twitter.com/FNSS_Savunma)

Наступна виставка Eurosatory відбудеться у 2022 році

У Франції через пандемію коронавірусу скасували найбільшу європейську виставку озброєнь та військової техніки Eurosatory 2020. Про це повідомили організатори виставки на офіційному сайті.

За словами організаторів, вони не можуть створити умови, що забезпечать безпеку для здоров'я понад 100 тисяч учасників виставки. Також багато французьких та іноземних учасників через пандемію коронавірусу не можуть підготуватися до виставки.

"У поточній ситуації виставка Eurosatory 2020 пройти не може. Змушені повідомити про скасування заходу, який планувався на 8-12 червня поточного року", - заявили організатори.

Зазначається, що наступна виставка Eurosatory має відбутися з 13 до 17 червня 2020 року в передмісті Парижу. Виставка Eurosatory проводиться кожні два роки, починаючи з 1967 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії через пандемію коронавірусу скасували запланований на липень міжнародний авіасалон Фарнборо-2020. Пандемія коронавірусу унеможливили створення і проведення авіасалону в заплановані терміни.

Крім того, через коронавірус було скасовано Каннський кінофестиваль. Організатори заявили, що проведення кінофестивалю в травні є неможливим через ситуацію з коронавірусом у Франції.

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