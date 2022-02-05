Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить убежище Ассанжу

Национальное собрание Франции решило отклонить проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В поддержку документа выступили 17 депутатов, против - 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального собрания Франции.

Как отметили авторы инициативы, основатель WikiLeaks уже более 10 лет подвергается судебному, "а на самом деле политическому преследованию со стороны США".

Проект резолюции ранее внесла на рассмотрение нижней палаты парламента Франции группа депутатов. Они предложили французским властям предоставить убежище Ассанжу в стране, который "защищает свободу прессы и личности".

Напомним, в декабре 2021 года Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя Ассанжа в США по обвинению в шпионаже. Ему инкриминируют крупнейшую в истории США утечку секретной информации, по всем выдвинутым обвинениям ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что он перенес микроинсульт после сообщения об экстрадиции.

Ассанжу предъявили обвинение из 18 пунктов. По данным американской стороны, он в сговоре с аналитиком военной разведки США взломал компьютерные системы Пентагона, после чего в открытом доступе были опубликованы тысячи секретных документов о войнах в Ираке и Афганистане.