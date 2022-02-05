У Франції відхилили резолюцію із закликом надати притулок Ассанжу

Національні збори Франції вирішили відхилити проєкт резолюції із закликом до уряду про надання політичного притулку засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу. На підтримку документа виступили 17 депутатів, проти - 31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національних зборів Франції.
Проєкт резолюції раніше внесла на розгляд нижньої палати парламенту Франції група депутатів. Вони запропонували французькій владі надати притулок Ассанжу в країні, який "захищає свободу преси та особистості".
Як зазначили автори ініціативи, засновник WikiLeaks вже понад 10 років піддається судовому, "а насправді політичному переслідуванню з боку США".
Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника Ассанжа до США за звинуваченням у шпигунстві. Йому інкримінують найбільший в історії США виток секретної інформації, за всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує до 175 років ув'язнення.
Також повідомлялося, що він переніс мікроінсульт після повідомлення про екстрадицію.
Ассанжу висунули звинувачення із 18 пунктів. За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів про війни в Іраку та Афганістані.