У Франції відхилили резолюцію із закликом надати притулок Ассанжу

Національні збори Франції вирішили відхилити проєкт резолюції із закликом до уряду про надання політичного притулку засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу. На підтримку документа виступили 17 депутатів, проти - 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національних зборів Франції.

Проєкт резолюції раніше внесла на розгляд нижньої палати парламенту Франції група депутатів. Вони запропонували французькій владі надати притулок Ассанжу в країні, який "захищає свободу преси та особистості". Як зазначили автори ініціативи, засновник WikiLeaks вже понад 10 років піддається судовому, "а насправді політичному переслідуванню з боку США".