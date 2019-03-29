Во Франции оштрафовали лидера "желтых жилетов"

В столице Франции Париже суд по рассмотрению уголовных дел приговорил одного из лидеров протестного движения "желтых жилетов" к штрафу в размере 1500 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Участнику протестного движения "желтых жилетов" 34-летнему Эрику Друэ инкриминировали организацию демонстраций, на проведение которых властями был наложен запрет. Прокуратура просила применить к Друе один месяц ареста условно. Адвокат Друэ заявил, что будет обжаловать судебное решение, вынесенное в пятницу, 29 марта.

Между тем французские органы власти вновь запретили проведение акций "желтых жилетов" 30 марта, в частности на Елисейских полях в Париже, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Протестующие, однако, планируют выйти уже на 20-ю подряд протестную акцию.

Напомним, в субботу, 23 марта, несмотря на запрет на проведение демонстраций, участники движения "желтых жилетов" вышли на антиправительственные акции протеста в Париже и еще нескольких городах Франции.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали по меньшей мере 70 протестующих, которые вышли на улицы Парижа, несмотря на запрет полиции. Также сотрудники полиции провели 6825 профилактических проверок в местах сборов "желтых жилетов".