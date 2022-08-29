Во Франции осенью состоится форум по восстановлению Украины

Осенью во Франции состоится Форум по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF).

"На уровне наших правительств, Украины и Франции мы готовим проведение в Париже такой инициативы осенью - Форума по вопросам восстановления Украины. Я хочу пригласить ваши компании к участию в этой инициативе", - сказал он, обращаясь к французским предпринимателям.