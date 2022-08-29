У Франції восени відбудеться форум по відновленню України

Восени у Франції відбудеться Форум з питань відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час звернення до "Руху підприємств Франції" (MEDEF).

"На рівні наших урядів, України та Франції, ми готуємо проведення у Парижі такої ініціативи восени - Форуму з питань відновлення України. Я хочу запросити ваші компанії до участі в цій ініціативі", - сказав він, звертаючись до французьких підприємців.