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У Франції восени відбудеться форум по відновленню України

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 17:10
У Франції восени відбудеться форум по відновленню України Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Восени у Франції відбудеться Форум з питань відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час звернення до "Руху підприємств Франції" (MEDEF).

"На рівні наших урядів, України та Франції, ми готуємо проведення у Парижі такої ініціативи восени - Форуму з питань відновлення України. Я хочу запросити ваші компанії до участі в цій ініціативі", - сказав він, звертаючись до французьких підприємців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.

Також в липні Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

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