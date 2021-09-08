Во Франции с октября прекратят возмещать стоимость тестов на COVID

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти перестанут возмещать стоимость тестов на коронавирус для людей, которые не имеют медицинских противопоказаний для вакцинации. Возмещение стоимости регулярного тестирования прекратиться с 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

После 15 октября COVID-тесты останутся бесплатными только для тех, кому нельзя вакцинироваться, а также людей с симптомами и контактных лиц больных коронавирусом.

Во Франции по меньшей мере первой дозой привиты около 88% населения в возрасте, в котором разрешено делать прививку, и около 300 тысяч человек из тех, кого вакцинировали среди первых, записались на прививку усиливающей третьей дозой.