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Во Франции с октября прекратят возмещать стоимость тестов на COVID

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Среда 08 сентября 2021 18:56
Во Франции с октября прекратят возмещать стоимость тестов на COVID Фото: премьер-министр Франции Жан Кастекс (leparisien.fr)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти перестанут возмещать стоимость тестов на коронавирус для людей, которые не имеют медицинских противопоказаний для вакцинации. Возмещение стоимости регулярного тестирования прекратиться с 15 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

После 15 октября COVID-тесты останутся бесплатными только для тех, кому нельзя вакцинироваться, а также людей с симптомами и контактных лиц больных коронавирусом.

Во Франции по меньшей мере первой дозой привиты около 88% населения в возрасте, в котором разрешено делать прививку, и около 300 тысяч человек из тех, кого вакцинировали среди первых, записались на прививку усиливающей третьей дозой.

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