У Франції з жовтня припинять відшкодовувати вартість тестів на COVID

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що влада перестане відшкодовувати вартість тестів на коронавірус для людей, які не мають медичних протипоказань для вакцинації. Відшкодування вартості регулярного тестування припинитися з 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Після 15 жовтня COVID-тести залишаться безкоштовними тільки для тих, кому не можна вакцинуватися, а також людей з симптомами і контактних осіб хворих коронавірусом.

У Франції щонайменше першою дозою щеплені близько 88% населення у віці, в якому дозволено робити щеплення, і близько 300 тисяч осіб з тих, кого вакцинували серед перших, записалися на щеплення підсилює третьою дозою.