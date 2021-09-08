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У Франції з жовтня припинять відшкодовувати вартість тестів на COVID

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Середа 08 вересня 2021 18:56
У Франції з жовтня припинять відшкодовувати вартість тестів на COVID Фото: прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс (leparisien.fr)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що влада перестане відшкодовувати вартість тестів на коронавірус для людей, які не мають медичних протипоказань для вакцинації. Відшкодування вартості регулярного тестування припинитися з 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Після 15 жовтня COVID-тести залишаться безкоштовними тільки для тих, кому не можна вакцинуватися, а також людей з симптомами і контактних осіб хворих коронавірусом.

У Франції щонайменше першою дозою щеплені близько 88% населення у віці, в якому дозволено робити щеплення, і близько 300 тисяч осіб з тих, кого вакцинували серед перших, записалися на щеплення підсилює третьою дозою.

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Франція Коронавірус
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