Во Франции объявили климатическое чрезвычайное положение

Во Франции в субботу, 9 ноября, вступил в силу закон об энергетике и климате, которым было объявлено экологическое и климатическое чрезвічайное положение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно закону, французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны. При этом, запланированное на 2025 год уменьшение сектора атомной энергетики было перенесено на 10 лет.

Кроме того, законом предусмотрено активное расширение биогазовой энергетики и постепенная программа обновления энергоснабжения жилого сектора Франции. Ежегодно в стране будет производиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех, которые потребляют слишком много тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд обвинил Францию в нарушении требований по чистоте воздуха в 12 регионах. Суд выяснил, что Франция на протяжении нескольких лет системно не придерживалась европейских требований в отношении чистоты воздуха.

Также РБК-Украина писало, что США официально объявили о начале процедуры выхода из Парижского климатического соглашения. Однако США продолжат заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии.