ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Новости » Политика     05.11.2019 - 06:12
США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

США окончательно выйдут из соглашения через год

США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В официальном сообщении Госдепартамента отмечается, что США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии, будет и впредь "протягивать руку помощи своим друзьям и партнерам по всему миру".

Напомним, 24 октября президент Дональд Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора.

РБК-Украина писало, что о выходе из Парижского климатического соглашения, обязывающего 187 стран-подписантов сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, президент США Трамп заявил в июне 2017 года.

Правительство Германии утвердило программу по защите климата В ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"
Новости Украины соглашение по климатуклимат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь