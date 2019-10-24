ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европейский суд обвинил Францию в несоблюдении чистоты воздуха

Новости » Общество    24.10.2019 - 21:28
Европейский суд обвинил Францию в несоблюдении чистоты воздуха
Иллюстративное фото (Omer Messinger/Getty Images))

Нарушение норм чистоты воздуха были зафиксированы в 12 регионах

Европейский суд в Люксембурге в четверг, 24 октября, пришел к выводу, что Франция нарушала требования по чистоте воздуха в 12 регионах, включая Париж, Страсбург и Марсель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, суд Европейского союза установил, что Франция на протяжении нескольких лет системно не соблюдала европейские требования по чистоте воздуха. В суде отметили, что французские власти не предпринимали никаких серьезных действий для снижения уровня загрязнения в 12 регионах.

Также суд не принял во внимание утверждения Парижа о том, что власти не могли выполнить требования Евросоюза в связи с структурными проблемами. Суд подчеркнул, что не имеет значения по каким причинам Франция нарушала европейское законодательство.

Как сообщается, теперь Париж должен в короткий срок осуществить все необходимые мероприятия для того, чтобы привести уровень чистоты воздуха, а именно уменьшить содержание двуокиси азота в атмосфере, до европейских норм. Если французские власти не выполнят решение суда, Еврокомиссия потребует больших штрафных санкций.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили о результатах анализа атмосферного воздуха в Киеве. По данным ведомства, сейчас в столице не фиксируется увеличение концентрации загрязняющих веществ. Также в Минздраве подчеркнули, что правительство будет комплексно решать проблему загрязнения воздуха.

В Укргидрометцентре опровергли информацию о загрязнении воздуха В "Борисполе" 50 человек обратились за медпомощью из-за проблем с воздухом
Новости Украины ФранциявоздухСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь