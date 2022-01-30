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Франции обвинила "вагнеровцев" в разграблении ресурсов Мали

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" - это российские солдаты, вооруженные Кремлем. Они грабят ресурсы Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal du Dimanche.

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" использует слабость некоторых государств для внедрения и для укрепления российского влияния в Африке.

"Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали", - сказал глава МИД Франции.

Напомним, в середине ноября ЕС согласился разработать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера", которые могут быть направлены в Сахельский регион Западной Африки.

Перед этим стало известно, что власти Мали ведут переговоры о размещении в стране российской группы "Вагнер", что, по мнению Франции, неприемлемо, поскольку у нее есть собственные войска в регионе.

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ЧВК Вагнера