Франции обвинила "вагнеровцев" в разграблении ресурсов Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" - это российские солдаты, вооруженные Кремлем. Они грабят ресурсы Мали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal du Dimanche.
Он отметил, что ЧВК "Вагнера" использует слабость некоторых государств для внедрения и для укрепления российского влияния в Африке.
"Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали", - сказал глава МИД Франции.
Напомним, в середине ноября ЕС согласился разработать проект рамочной основы для возможных санкций в отношении ЧВК "Вагнера", которые могут быть направлены в Сахельский регион Западной Африки.
Перед этим стало известно, что власти Мали ведут переговоры о размещении в стране российской группы "Вагнер", что, по мнению Франции, неприемлемо, поскольку у нее есть собственные войска в регионе.