Франции обвинила "вагнеровцев" в разграблении ресурсов Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" - это российские солдаты, вооруженные Кремлем. Они грабят ресурсы Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal du Dimanche .

Он отметил, что ЧВК "Вагнера" использует слабость некоторых государств для внедрения и для укрепления российского влияния в Африке.

"Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали", - сказал глава МИД Франции.