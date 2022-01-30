RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франції звинуватила "вагнерівців" у розграбуванні ресурсів Малі

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що найманці ПВК "Вагнера" - це російські солдати, озброєні Кремлем. Вони грабують ресурси Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Journal du Dimanche.

Він зазначив, що ПВК "Вагнера" використовує слабкість деяких держав для впровадження і для зміцнення російського впливу в Африці.

"Вони вже зараз використовують ресурси країни в обмін на захист хунти. Вони грабують Малі", - сказав глава МЗС Франції.

Нагадаємо, в середині листопада ЄС погодився розробити проєкт рамкової основи для можливих санкцій щодо ПВК "Вагнера", які можуть бути спрямовані в Сахельський регіон Західної Африки.

Перед цим стало відомо, що влада Малі веде переговори про розміщення в країні російської групи "Вагнер", що, на думку Франції, неприйнятно, оскільки у неї є власні війська в регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера