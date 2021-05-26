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Во Франции обнаружили около 50 случаев "очень редкого" варианта COVID

Автор: Андрей Василюк

Во Франции около 50 человек обнаружили новый вариант COVID-19, который региональный орган здравоохранения описал как "очень редкий". Из-за этого в стране создали дополнительные центры тестирования.

Об этом сообщает The Guardian.

Хотя новый штамм и назвали "вариантом Бордо", профессор Патрик Дехейл, научный и медицинский советник местного органа здравоохранения, заявил, что это на самом деле мутация так называемого британского варианта (В.1.1.7).

Многие из тех, кто получил положительные результаты, были учениками школы в районе города Бакалалан и их родителями. Ни один из них не был госпитализирован.

Дехайл рассказал, что у людей с новым вариантом проявляются обычные симптомы или их нет вообще. Он добавил, что все вакцины, которые есть во Франции-PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen - эффективны против этого варианта.

Около 80% всех новых случаев заболевания COVID во Франции является "британским вариантом", более заразным, чем оригинальный коронавирус.

Напомним, 19 мая во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешили открывать свои летние террасы для посетителей. Также в этот день открылись все магазины, которые не входят в категорию "наиболее важных".

В конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмена ограничений и смягчения локдауну. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.

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