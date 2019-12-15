Во Франции из-за непогоды погибли двое человек

Фото: французские электрики (twitter.com/enedis)

В результате непогоды во Франции обесточены 40 тысяч домов

Во Франции не менее двух человек в регионе Новая Аквитания погибли от последствий непогоды. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Еще пятеро человек пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.

Как заявили в компании-поставщика электричества Enedis, из-за штормовых ветров около 40 тысячи французских домохозяйств остаются без электроэнергии. Затронуты также регионы Нормандия и Окситания. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.

Над устранением проблемы работают около 2000 специалистов. Сейчас электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.

Также известно, что оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

#Tempête de vent Nos 2 000 techniciens restent mobilisés pour venir en aide aux 25 000 foyers encore privés d’électricité principalement en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Normandie suite aux vents violents. #ServicePublic pic.twitter.com/zKFOS7IPKt — Enedis (@enedis) December 14, 2019

Напмоним, в ноябре из-за паводков погибли четверо человек в департаменте Вар. На некоторое время в связи с дождями и наводнениями в двух департаментах на юго-востоке Франции был объявлен красный уровень метеоопасности.