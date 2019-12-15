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У Франції через негоду загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     15.12.2019 - 06:06
У Франції через негоду загинули двоє людей
Фото: французькі електрики (twitter.com/enedis)

Внаслідок негоди у Франції знеструмлено 40 тисяч будинків

У Франції не менше двох осіб в регіоні Нова Аквітанія загинули від наслідків негоди. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Ще п'ятеро людей постраждали від дерев, що впали на автомобілі. Влада евакуювала близько 600 осіб з департаменту Ланди ще 13 грудня в якості запобіжного заходу.

Як заявили в компанії-постачальника електрики Enedis, через штормові вітри близько 40 тисяч французьких домогосподарств залишаються без електроенергії. Негода також зачепила регіони Нормандія і Окситания. В 11 департаментах зберігається підвищений - помаранчевий - рівень небезпеки.

Над усуненням проблеми працюють близько 2000 фахівців. Зараз електропостачання вдалося відновити в 15 000 постраждалих домогосподарств.

Також відомо, що зсуви і повені тимчасово відрізали доступ до гірськолижних станцій на курортах Гуретт і Артуст в департаменті Атлантичні Піренеї. У деяких районах вода піднімається на 30 см в годину, зазначають метеорологи.

Нагадаємо, в листопаді через паводки загинули четверо осіб у французькому департаменті Вар. На деякий час у зв'язку з дощами і повенями в двох департаментах на південно-сході Франції був оголошений червоний рівень небезпеки.

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