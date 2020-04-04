Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих, есть жертвы

Во Франции неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, жертвами нападения стали 2 человека, еще 5 прохожих получили ранения различной тяжести. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что нападавшего задержали. Злоумышленник представился правоохранителям беженцем из Судана.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения.

"Мои мысли - с жертвами нападения Роман-сюр-Изер, пострадавшими, их семьями. Весь свет будет пролит на этот одиозный поступок, который огорчает нашу страну, уже тяжело пострадавшую в последние недели", - написал Макрон в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в нападении на группу журналистов. За угрозы и насилие в отношении журналистов правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Полиция открыла дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.