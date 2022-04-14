Во Франции назначили нового шефа военной разведки

Де Монгро был командиром 1-го парашютно-гусарского полка (2010-2012 гг.), а с 2007 по 2010 годы отвечал за отношения со спецслужбами министерства, во время создание Национального управления разведки (2008 г.).

Офицер занимал должность начальника разведывательного управления Центра планирования и командования операциями (CPCO) с 2015 по 2017 год, прежде чем был назначен в оперативную ячейку по международным отношениям кабинета министра вооруженных сил Флоренции.

Де Монгро командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год, а затем до февраля 2022 года возглавлял миссию Европейского Союза в Центральноафриканской Республике. С тех пор он работал инспектором в Инспекции армии.

Отмечается, что новому директору предстоит возглавить запущенный более года назад проект трансформации DRM, направленный на адаптацию военной разведки к обострению кризисов и к экспоненциальному объему обрабатываемых данных.