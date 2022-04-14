У Франції призначили нового шефа військової розвідки

У Франції призначений новий офільник військової розвідки (DRM). Ним став генерал Жак Ланглад де Монгро, який змінив на цій посаді генерала Еріка Відо, відправленого у відставку через поганий прогноз відомства про ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Де Монгро був командиром 1-го парашутно-гусарського полку (2010-2012 рр.), а з 2007 по 2010 роки відповідав за відносини зі спецслужбами міністерства, під час створення Національного управління розвідки (2008 р.).
Офіцер обіймав посаду начальника розвідувального управління Центру планування і командування операціями (CPCO) з 2015 по 2017 рік, перш ніж був призначений в оперативний осередок з міжнародних відносин кабінету міністра збройних сил Флоренції.
Де Монгро командував 11-ю парашутною бригадою в Тулузі з 2019 по 2021 рік, а потім до лютого 2022 року очолював місію Європейського Союзу в Центральноафриканській Республіці. Відтоді він працював інспектором в інспекції армії.
Зазначається, що новий директор має очолити запущений понад рік тому проект трансформації DRM, спрямований на адаптацію військової розвідки до загострення криз і до експоненціального обсягу оброблюваних даних.
Нагадаємо, генерал Відо відправлений у відставку всього через 7 місяців після призначення на пост глави розвідки не тільки через те, що не передбачав напад РФ на Україну, а й через те, що не зміг реорганізувати своє відомство.
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