У Франції призначили нового шефа військової розвідки

Де Монгро був командиром 1-го парашутно-гусарського полку (2010-2012 рр.), а з 2007 по 2010 роки відповідав за відносини зі спецслужбами міністерства, під час створення Національного управління розвідки (2008 р.).

Офіцер обіймав посаду начальника розвідувального управління Центру планування і командування операціями (CPCO) з 2015 по 2017 рік, перш ніж був призначений в оперативний осередок з міжнародних відносин кабінету міністра збройних сил Флоренції.

Де Монгро командував 11-ю парашутною бригадою в Тулузі з 2019 по 2021 рік, а потім до лютого 2022 року очолював місію Європейського Союзу в Центральноафриканській Республіці. Відтоді він працював інспектором в інспекції армії.

Зазначається, що новий директор має очолити запущений понад рік тому проект трансформації DRM, спрямований на адаптацію військової розвідки до загострення криз і до експоненціального обсягу оброблюваних даних.