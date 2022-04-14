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Во Франции назначили нового шефа военной разведки

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Франция, Четверг 14 апреля 2022 06:32
Во Франции назначили нового шефа военной разведки Фото: генерал Жак Ланглад де Монгро стал новым главой французской военной разведки (eeas.europa.eu)
Автор: Владимир Костырин

Во Франции назначен новый руководитель военной разведки (DRM). Им стал генерал Жак Ланглад де Монгро, который сменил на этой должности генерала Эрика Видо, отправленного в отставку из-за плохого прогноза ведомства о вероятности полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Де Монгро был командиром 1-го парашютно-гусарского полка (2010-2012 гг.), а с 2007 по 2010 годы отвечал за отношения со спецслужбами министерства, во время создание Национального управления разведки (2008 г.).

Офицер занимал должность начальника разведывательного управления Центра планирования и командования операциями (CPCO) с 2015 по 2017 год, прежде чем был назначен в оперативную ячейку по международным отношениям кабинета министра вооруженных сил Флоренции.

Де Монгро командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год, а затем до февраля 2022 года возглавлял миссию Европейского Союза в Центральноафриканской Республике. С тех пор он работал инспектором в Инспекции армии.

Отмечается, что новому директору предстоит возглавить запущенный более года назад проект трансформации DRM, направленный на адаптацию военной разведки к обострению кризисов и к экспоненциальному объему обрабатываемых данных.

Напомним, генерал Видо отправлен в отставку всего через 7 месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение РФ на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство.

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