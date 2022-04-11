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Во французском регионе начались протесты после результатов первого тура президентских выборов

Фото: протест в Ренн (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье вечером несколько сотен человек вышли на демонстрацию во французском городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

Около 500 человек, в основном молодежь, прошли маршем по улицам центра города, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги.

"Молодежь тра**ет национал-фашизм, фашистскую династию Ле Пен", - скандировали участники митинга, которые вышли против пророссийского политика Марин Ле Пен (Национальное объединение).

Молодые люди разрушили уличную мебель и повредили окна банковских отделений. На площади в центре города загорелась также строительная техника, поэтому потребовалось вмешательство пожарных.

Напомним, что за президентское кресло во втором туре будут бороться действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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