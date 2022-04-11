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У французькому регіоні розпочалися протести після результатів першого туру президентських виборів

Фото: протест в Ренн (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

У неділю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію у французькому місті Ренн після оголошення результатів першого туру президентських виборів 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

Близько 500 осіб, в основному молодь, пройшли маршем вулицями центру міста, скандуючи антикапіталістичні та антифашистські гасла.

"Молодь тра**є націонал-фашизм, фашистську династію Ле Пен", - скандували учасники мітингу, які вийшли проти проросійського політика Марін Ле Пен (Національне об'єднання).

Молоді люди зруйнували вуличні меблі та пошкодили вікна банківських відділень. На площі в центрі міста загорілася також будівельна техніка, тому знадобилося втручання пожежників.

Нагадаємо, що за президентське крісло у другому турі боротимуться чинний президент Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.

Ми також писали про те, Макрон хоче зібрати докази військових злочинів Росії в Україні.

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