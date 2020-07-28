Во Франции начали строить ядерный реактор, который может стать прорывом в энергетике

Во вторник, 28 июля, во французском исследовательском центре Кадараш началось строительство крупнейшего термоядерного экспериментального реактора ITER. Это может стать прорывом в энергетике за счет "экологичности" ядерного синтеза.

Об этом сообщает The Guardian.

Реактор построят на юге Франции в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс, а его возведение планируют закончить в 2025 году.

В случае успеха проект может стать прорывом в энергетике и открыть человечеству новый, эффективный и безопасный источник энергии.

В отличие от большинства реакторов, где энергия происходит за счет расщепления ядра, этот проект будет применять экологически безопасную технологию ядерного синтеза.

Реактор должен продемонстрировать возможность применения управляемого ядерного синтеза в промышленном масштабе. Главная же цель проекта - доказать, что получение энергии от ядерного синтеза может быть эффективным и прежде всего коммерчески выгодным.

Также РБК-Украина писало, что в феврале этого года в Японии решили сбросить в море радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1", на которой произошла авария в 2011 году.