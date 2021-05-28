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У Франції чоловік напав з ножем на співробітницю поліції. Розпочато масштабну спецоперацію

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Ла-Шапель-Сюр-Ердр, П'ятниця 28 травня 2021 14:19
У Франції чоловік напав з ножем на співробітницю поліції. Розпочато масштабну спецоперацію Фото: у Франції чоловік напав з ножем на співробітницю поліції (flickr.com/81930680@N05)
Автор: РБК-Україна

У Франції в місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр озброєний чоловік напав на співробітницю поліції. Вона отримала серйозні травми.

Про це повідомляє видання Ouest-France.

Чоловік вранці увійшов до відділення міської муніципальної поліції та скоїв напад на 40-річну співробітницю правоохоронних органів, кілька разів вдаривши її ножем.

Постраждалу доставили у відділення невідкладної допомоги лікарні.

Після нападу чоловік зник, при цьому він забрав службову зброю поліцейського.

В даний час розгорнута масштабна операція з пошуку злочинця, а також задіяні вертольоти.

Нагадаємо, у квітні в передмісті Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. Тоді померла жінка-поліцейський.

Тоді влада заявила, що це теракт.

Крім того, минулого року у Франції чоловік скоїв теракт у Ніцці, в результаті якого загинули троє людей. Також в Авіньйоні ще один чоловік напав з ножем на поліцейських.

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