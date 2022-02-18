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Во Франции местный житель случайно отключил интернет во всем городе

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Пятница 18 февраля 2022 18:04
Во Франции местный житель случайно отключил интернет во всем городе Фото: во Франции местный житель случайно отключил интернет во всем городе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции мужчина случайно отключил интернет в городе Мессанж. Он пытался ограничить доступ к сети своим детям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Из-за того, что дети проводили слишком много времени в социальных сетях - отец из Франции, чье имя не разглашается, решил приобрести глушилку для блокировки интернета. Он включал ее с полуночи до трех часов ночи.

К его несчастью, устройство было настолько мощным, что отключало интернет во всем городе. После этого в полицию поступали численные жалобы от местных жителей и поставщика интернет-услуг.

Правоохранители, используя радио-гониометрическое устройство - выявили глушилку в доме мужчины. Расследование ведется и дальше, однако отцу детей теперь грозит до полугода тюрьмы или же штраф в размере 30 тысяч евро.

Во Франции подобные устройства запрещены.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сенаторы США подготовили законопроект, который может обязать онлайн-платформы усилить меры касаемо защиты несовершеннолетних.

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