У Франції місцевий житель випадково відключив інтернет у всьому місті

У Франції чоловік випадково відключив інтернет у місті Мессанж. Він намагався обмежити доступ до мережі своїм дітям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Через те, що діти проводили занадто багато часу в соціальних мережах - батько з Франції, чиє ім'я не розголошується, вирішив придбати глушилку для блокування інтернету. Він включав її з півночі до третьої години ночі.

На його нещастя, пристрій був настільки потужним, що відключало інтернет у всьому місті. Після цього в поліцію надходили чисельні скарги від місцевих жителів і постачальника інтернет-послуг.

Правоохоронці, використовуючи радіо-гоніометричний пристрій - виявили глушилку в будинку чоловіка. Розслідування ведеться і далі, проте батькові дітей тепер загрожує до пів року в'язниці або ж штраф у розмірі 30 тисяч євро.

У Франції подібні пристрої заборонені.