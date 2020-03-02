У Франції коронавірусом заразилися вже 130 осіб

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З лікарень виписали 12 раніше інфікованих

У Франції вже зареєстрували 130 випадків зараження новим коронавірусом, серед них двоє померли. Про це повідомляє Le Monde.

Також наголошується, що вже 12 осіб виписалися з лікарень. Відомо, що випадки коронавірусу підтвердили в дванадцяти регіонах Франції: Мулі-де-Франс, Овернь-Рона-Альпи і Про-де-Франс, де зареєстровано більше десяти хворих.

Зараз в країні заборонені масові заходи, якщо в них беруть участь більше 5000 осіб. Крім того, в Парижі в неділю не відкрився Лувр.

У французькій столиці також не відбувся півмарафон, в якому повинні взяти участь більше 40 тисяч спортсменів.

Нагадаємо, в світі вже понад 3000 людей померли від коронавірусної інфекції Covid-19, більшість з них - в Китаї. А в Італії вже зареєстрували понад 1,7 тисяч хворих.

Додамо, що у Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Інфекцію у дитини лабораторно не підтвердився.