ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов

Новости » Общество    01.09.2019 - 22:01
Во Франции компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов
Иллюстративное фото (twitter.com/benyaminnuss/)

В настоящее время специалистам удалось восстановить систему

Во Франции произошел компьютерный сбой в системе представления планов полетов, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления гражданской авиации страны (DGAC).

Сообщается, что неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 по Киеву). В ведомстве отметили, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему к 11:30 (12:30 по Киеву). Сейчас специалисты занимаются расследованием причин случившегося.

Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в выходной день трафика в аэропортах страны, а также накопившихся сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны уменьшиться в течение дня.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины предуждало о забастовках в аэропорту "Хитроу" в Лондоне (Великобритания), которые могут повлиять на его режим работы.Как сообщает пресс-служба профсоюза Unite, более 4000 сотрудников аэропорта, включая охранников, инженеров, оперативников по обслуживанию пассажиров и пилотов, должны выйти были выйти на забастовку.

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть погибший и раненые Телефонный разговор Зеленского с Макроном продолжался полтора часа
Новости Украины Францияаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь