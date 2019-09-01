ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції комп'ютерний збій привів до затримки авіарейсів

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 22:01
У Франції комп'ютерний збій привів до затримки авіарейсів
Ілюстративне фото (twitter.com/benyaminnuss/)

В даний час фахівцям вдалося відновити систему

У Франції відбувся комп'ютерний збій в системі подання планів польотів, в результаті чого авіарейси затримували на території всієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління цивільної авіації країни (DGAC).

Повідомляється, що неполадки в автоматизованій системі виникли минулої ночі приблизно о 02:30 (03:30 за Києвом). У відомстві зазначили, що дана поломка ніяк не позначилася на безпеці пасажирів. Фахівцям вдалося відновити систему до 11:30 (12:30 за Києвом). Зараз фахівці займаються розслідуванням причин події.

Збій привів до затримок на всіх рейсах від півгодини до півтори години. З урахуванням очікуваного у вихідний день трафіку в аеропортах країни, а також накопичених зрушень у розкладі затримки авіарейсів повинні зменшитися протягом дня.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України предуждало про страйках в аеропорту "Хітроу" в Лондоні (Великобританія), які можуть вплинути на його режим роботи.Як повідомляє прес-служба профспілки Unite, понад 4000 співробітників аеропорту, включаючи охоронців, інженерів, оперативників по обслуговуванню пасажирів та пілотів, повинні вийти були вийти на страйк.

У Франції чоловік з ножом напав на перехожих, є загиблий та поранені Телефонна бесіда Зеленського з Макроном тривала півтори години
Новини України Франціяаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся