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Во Франции компаниям запретили выбрасывать нераспроданные товары

Новости » Общество     02.02.2020 - 19:19
Во Франции компаниям запретили выбрасывать нераспроданные товары
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Изменения касаются производителей дизайнерской одежды и предметов роскоши, а также фирм, выпускающих косметику и электронику

Во Франции парламент принял первый в мире закон, запрещающий компаниям выбрасывать нераспроданные товары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, это касается производителей дизайнерской одежды и предметов роскоши, а также фирм, выпускающих косметику и электронику.

Согласно закону, теперь все, что не нашло своего покупателя, нужно переделывать, отдавать на благотворительность или использовать повторно. Это касается и импортной продукции.

Кроме того, до 2023 года из сферы фастфуда нужно вывести весь одноразовый пластик, а аптекам рекомендуют продавать лекарства в индивидуальных дозах для каждого покупателя.

При этом размеры штрафов в законе не прописаны.

Напомним, Китай в ближайшие пять лет уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения. Так, к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в таких местах, как супермаркеты и торговые центры в крупных городах, а также в службах доставки продовольствия в стране.

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, одновременно продвигая альтернативные материалы.

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