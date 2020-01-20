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Китай вводит запрет на одноразовый пластик

Новости » Общество     20.01.2020 - 08:25
Китай вводит запрет на одноразовый пластик
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Программа запрета пластика и организации переработки будет внедряться 5 лет

Китай в ближайшие пять лет уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в таких местах, как супермаркеты и торговые центры в крупных городах, а также в службах доставки продовольствия в стране.

Так, Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, одновременно продвигая альтернативные материалы.

Цель - снизить "интенсивность потребления" такой пластиковой посуды в городских районах на 30% к 2025 году.

К 2022 году некоторым службам доставки в крупных городах, включая Пекин и Шанхай, будет запрещено использовать неразлагаемую упаковку, а к 2025 году запрет будет распространен на всю страну.

Также будет создана система производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий к 2025 году.

Напомним, в 2019 году в Евросоюзе приняли стратегическую программу по переработке пластика. К 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.

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