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У Франції компаніям заборонили викидати нерозпродані товари

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 19:19
У Франції компаніям заборонили викидати нерозпродані товари
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Зміни стосуються виробників дизайнерського одягу і предметів розкоші, а також фірм, що випускають косметику і електроніку

У Франції парламент ухвалив перший у світі закон, що забороняє компаніям викидати нерозпродані товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, це стосується виробників дизайнерського одягу і предметів розкоші, а також фірм, що випускають косметику і електроніку.

Згідно з законом, тепер все, що не знайшло свого покупця, потрібно переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно. Це стосується і імпортної продукції.

Крім того, до 2023 року зі сфери фастфуду потрібно вивести весь одноразовий пластик, а аптекам рекомендують продавати ліки в індивідуальних дозах для кожного покупця.

При цьому розміри штрафів в законі не прописані.

Нагадаємо, Китай в найближчі п'ять років зменшить виробництво і використання пластику, що допоможе скоротити один з найбільших у світі джерел забруднення. Так, до кінця цього року неразлагаемые пластикові пакети будуть заборонені в таких місцях, як супермаркети та торгові центри у великих містах, а також в службах доставки продовольства в країні.

Китай значно скоротить використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-відправленнях та їжі на винос до 2022 року, одночасно просуваючи альтернативні матеріали.

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