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Во Франции избили украинок. Посольство Украины в Париже взяло дело на особый контроль

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Франция, Понедельник 12 сентября 2022 21:24
Во Франции избили украинок. Посольство Украины в Париже взяло дело на особый контроль Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело об избиении двух украинок во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранителями для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшие должны быть наказаны", - написал Николенко.

Во Франции избили украинок

Представитель Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк сообщил, что в стране избили двух украинских женщин родом из Изюма. Отмечается, что они пострадали из-за того, что слушали украинскую музыку.

Нападавшими, по словам украинок, были россияне. Они скрылись с места происшествия.

Женщинам оказали необходимую медицинскую помощь.

Фото: во Франции избили украинок (www.facebook.com/volodymyr.kogutyak)

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