У Франції побили українок. Посольство України в Парижі взяло справу на особливий контроль

Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу щодо побиття двох українок у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретара МЗС Олега Ніколенка .

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - написав Ніколенко.

У Франції побили українок

Представник Об’єднання українців Франції Володимир Когутяк повідомив, що у країні побили двох українських жінок родом з Ізюма. Зазначається, що вони постраждали через те, що слухали українську музику.

Нападниками, за словами українок, були росіяни. Вони втекли з місця події.

Жінкам надали необхідну медичну допомогу.

Фото: у Франції побили українок (www.facebook.com/volodymyr.kogutyak)