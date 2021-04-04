Во Франции избили и ограбили французского миллионера
Во Франции в департаменте Сена и Марна ворвались в дом французского миллионера Бернара Тапи. На него напали и ограбили.
Об этом сообщает телеканал BFM.
По данным телеканала, четверо преступников проникли в дом супругов Тапи в ночь на воскресенье, когда те спали. Тапи и его жену связали и нанесли им несколько ударов. Совершив ограбление, преступники скрылись.
Бернар Тапи - бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа.
С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". В настоящее время у Тапи тяжелое онкологическое заболевание - рак желудка.
Отметим, в 2018 году во Франции ограбили одну из самых богатых семей мира.
Напомним, неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.