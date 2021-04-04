Во Франции избили и ограбили французского миллионера

Во Франции в департаменте Сена и Марна ворвались в дом французского миллионера Бернара Тапи. На него напали и ограбили.

По данным телеканала, четверо преступников проникли в дом супругов Тапи в ночь на воскресенье, когда те спали. Тапи и его жену связали и нанесли им несколько ударов. Совершив ограбление, преступники скрылись.

Бернар Тапи - бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа.

С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". В настоящее время у Тапи тяжелое онкологическое заболевание - рак желудка.