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У Франції побили і пограбували французького мільйонера

Новость на русском → Сена і Марна, Неділя 04 квітня 2021 11:43
У Франції побили і пограбували французького мільйонера Фото: Бернар Тапі (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Франції в департаменті Сена і Марна увірвалися в будинок французького мільйонера Бернара Тапі. На нього напали і пограбували.

Про це повідомляє телеканал BFM.

За даними телеканалу, четверо злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на неділю, коли ті спали. Тапі і його дружину зв'язали і нанесли ним кілька ударів. Скоївши пограбування, злочинці втекли.

Бернар Тапі - колишній депутат Європарламенту. У 1992 році був призначений міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.

З 1986 по 1994 роки він був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель". В даний час у Тапі важке онкологічне захворювання - рак шлунка.

Зазначимо, в 2018 році у Франції пограбували одну з найбагатших сімей світу.

Нагадаємо, неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петро Келлнер.

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