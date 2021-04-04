У Франції побили і пограбували французького мільйонера
У Франції в департаменті Сена і Марна увірвалися в будинок французького мільйонера Бернара Тапі. На нього напали і пограбували.
Про це повідомляє телеканал BFM.
За даними телеканалу, четверо злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на неділю, коли ті спали. Тапі і його дружину зв'язали і нанесли ним кілька ударів. Скоївши пограбування, злочинці втекли.
Бернар Тапі - колишній депутат Європарламенту. У 1992 році був призначений міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.
З 1986 по 1994 роки він був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель". В даний час у Тапі важке онкологічне захворювання - рак шлунка.
Зазначимо, в 2018 році у Франції пограбували одну з найбагатших сімей світу.
Нагадаємо, неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петро Келлнер.