В авиакатастрофе на Аляске погиб чешский миллиардер
Неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.
Об этом сообщает Khaleej Times.
Кроме него, погибли еще четыре человека. Еще одного человека госпитализировали.
Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
Петр Келлнер - чешский финансист. Учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В рейтинге журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его также называют самым богатым человеком Чехии.
Напомним, в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.
Ранее сообщалось, что в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.