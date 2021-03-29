В авиакатастрофе на Аляске погиб чешский миллиардер

Неподалеку от города Бьютт в штате Аляска разбился вертолет . В результате авиакатастрофы погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.

Об этом сообщает Khaleej Times .

Кроме него, погибли еще четыре человека. Еще одного человека госпитализировали.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.

Петр Келлнер - чешский финансист. Учредитель и главный акционер PPF Group N.V. В рейтинге журнала Forbes в 2018 году его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов. Его также называют самым богатым человеком Чехии.