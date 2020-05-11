Во Франции, Италии и Испании выписали более 2 млн штрафов за нарушение карантина

Во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Напомним, в Украине штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен. При этом при первом нарушении, согласно постановлению Кабмина, силовики должны сделать предупреждение.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии признали неконституционным указ президента о введении режима ЧС. Суд посчитал, что редакции статьи не хватает ясности, точности и предсказуемости, по которой силовики могут штрафовать граждан.