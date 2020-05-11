У Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 млн штрафів за порушення карантину

У Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 мільйони штрафів за порушення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Нагадаємо, в Україні штраф за порушення карантину становить 17 тисяч гривень. При цьому при першому порушенні, згідно з постановою Кабміну, силовики повинні зробити попередження.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії визнали неконституційним указ президента про введення режиму НС. Суд порахував, що редакції статті не вистачає ясності, точності та передбачуваності, по якій силовики можуть штрафувати громадян.