Во Франции в ходе протестов погиб человек, 47 получили ранения

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Протестующие требуют отменить решение властей о повышении цен на бензин

В ходе акций протеста против повышения цен на бензин, которые происходят во Франции, погиб один человек, еще 47 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Французская власть отметила, что большинство пострадавших получили ранения из-за агрессивных действий протестующих автомобилистов. В частности, в департаменте Изер женщина, увидев толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду, запаниковала и направила автомобиль на них.

По данным Министерства внутренних дел Франции, всего в различных районах страны протестуют более 120 тыс. человек. В большинстве городов протесты проходят мирно, однако в нескольких городах произошли столкновения с полицией. В Париже протестующие попытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако они были остановлены правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

Кроме того, столкновения с представителями полиции были зафиксированы в Шоле, Ренни и Ниме. В районе Амьена байкеры, которые присоединились к протестующим, заблокировали шоссе. Также, от начала суток, активистами перекрыта центральная магистраль Парижа - Елисейские поля.

Отмечается, что по плану французских властей, в 2019 году налог на дизельное топливо должен вырасти на 6.5%, а на бензин - на 2.9%. Такие действия власть аргументирует борьбой с загрязнением атмосферы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Италии национальный профсоюз студентов и другие студенческие организации устроили антиправительственные протесты и марши в 70 городах страны с требованием увеличения финансирования на образование.