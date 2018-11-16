Антиправительственные протесты устроили студенты в 70 городах Италии

Фото: протесты в Италии (twitter.com/EulaliaGrillo)

Студенты вышли на протесты в Риме, Милане, Вероне, неаполе и других городах, требуя увеличения финансирования образования

Национальный профсоюз студентов Италии и другие студенческие организации устроили антиправительственные протесты и марши в 70 городах страны с требованием увеличения финансирования на образование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

Известно, что участие в протестах принимают сто тысяч студентов. Мировое сообщество требует встречи и конструктивного диалога с Маттео Сальвини - министром внутренних дел и заместителем премьер-министра страны. Акции во многих городах имеют название No Salvini day - "День без Сальвини".

Студенческие профсоюзы отмечают, что правительство Италии за последние 10 лет существенно сократило финансирование школ и университетов. Зато были предоставлены и увеличены льготы нефтяным компаниям. Студенты требуют "вернуть украденные у них деньги" и инвестировать в образование в Италии минимум 7 миллиардов евро ежегодно.

Акции проходят без каких-либо серьезных инцидентов. В отдельных случаях студенты устроили метание яиц. Некоторые сожгли флаг и манекен с чучелом Сальвини, свесив его с моста в Риме. Хулиганов сразу же схватила полиция.

В Милане студенты устроили марш No Salvini day - они шли по улицам и кричали "Маски вниз". Молодежь, которая считает, что правительство страны ставит на вопрос образования маски, таким образом пытается добиться учета расходов на образование в бюджете страны.

Протестами охвачены итальянские города от Рима до Милана, Флоренции, Вероны, Тренто, Перуджи, Неаполя, Бары, Кампобассо, Кротоне и Мессины. Завтра акции продолжатся в Болонье, Таранто и Сиракузах.

Фото: протесты в Италии (twitter.com/EulaliaGrillo)

Напомним, в четверг, 15 ноября, в Неаполе протестующие пытались прорваться сквозь полицейский кордон, чтобы добраться к мэрии, где заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку.